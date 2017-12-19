Акты – подписаны, работы – не выполнены

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вторник
19.12.2017
19:31:53
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Акты – подписаны, работы – не выполненыПо материалам проверки, проведенной прокуратурой Железнодорожного района Орла, возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве при проведении капитального ремонта.
Речь идет о капитальном ремонте, который проводился в доме № 104 по Московской улице. В деле фигурирует цифра в полмиллиона рублей.
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