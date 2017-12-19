В Орле «жилищная тема» попала в поле зрения Следственного комитета

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В Орле «жилищная тема» попала в поле зрения Следственного комитетаТо, как администрация Орла в 2016 году выполняла полномочия по обеспечению жильем детей-сирот, может быть оценено как «халатность». Именно по этой статье возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, в 2016 году администрацией Орловской области были доведены лимиты бюджетных обязательств в размере более 49 миллионов рублей. Эти средства должны были направить на обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Однако должностные лица администрации города Орла не приняли действенных и своевременных мер по приобретению жилых помещений для указанной категории нуждающихся граждан: на проведенных в 2016 году электронных аукционах приобретено только 3 квартиры общей стоимостью более 4 миллионов рублей.
Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей грубо были нарушены права и законные интересы граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.