Новости версия для печати В Орле «жилищная тема» попала в поле зрения Следственного комитета То, как администрация Орла в 2016 году выполняла полномочия по обеспечению жильем детей-сирот, может быть оценено как «халатность». Именно по этой статье возбуждено уголовное дело.



По данным следствия, в 2016 году администрацией Орловской области были доведены лимиты бюджетных обязательств в размере более 49 миллионов рублей. Эти средства должны были направить на обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Однако должностные лица администрации города Орла не приняли действенных и своевременных мер по приобретению жилых помещений для указанной категории нуждающихся граждан: на проведенных в 2016 году электронных аукционах приобретено только 3 квартиры общей стоимостью более 4 миллионов рублей.



Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей грубо были нарушены права и законные интересы граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

19 декабря 2017 года







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