Новости версия для печати В Орле прошел Чемпионат и Первенство объединения «Юность России» по кикбоксингу Почти 400 человек из 12 российских регионов и трех зарубежных государств приехали в областной центр, чтобы принять участие в турнире. Бои шли в течение двух дней и стали прекрасным зрелищем для любителей этого вида спорта. Как выступили орловцы и в чём секрет успеха «орловского бриллианта» Влада Туйнова?



С поднятия флага и исполнения гимна нашей страны в Орле начались Чемпионат и Первенство объединения «Юность России» по кикбоксингу. Этот вид спорта сравнительно молодой. Он появился в 70-е годы прошлого века и вобрал в себя классические элементы школы бокса и каратэ. Орловская школа кикбоксинга сейчас известна всему миру. И наш город не случайно ежегодно принимает соревнования такого масштаба. Именно Орёл несколько лет назад стал родиной соревнований объединения «Юность России» по кикбоксингу, и с каждым годом в наш город приезжает все больше спортсменов, чтобы принять в них участие.



Кстати в этом году Орлу пришлось побороться за то, чтобы сохранить статус хозяина соревнований. На эту роль претендовала республика Крым, однако организаторы сделали всё возможное, чтобы спортсмены приехали именно к нам.

Олег Судонин, организатор соревнований: «Сейчас очень сложное финансовое положение у родителей, и непросто вывозить всех наших детей на турниры – это огромный бюджет и огромные траты, поэтому, когда мы имеем у себя в области такое мероприятие, то мы экономим и средства нашего бюджета, и даем возможность большему количеству наших детей здесь выступить». А уже через год Орёл объединит участников соревнований мирового уровня. В августе будущего года наш город станет площадкой для проведения Чемпионата мира по самбо среди школьников.



Несмотря на жесткость этого вида спорта, в кикбоксинг сегодня нередко приходят девушки. Это не только хороший способ держать себя в отличной форме, но и прекрасная возможность укрепить здоровье.



Однако, главное имя, связанное с кикбоксингом в Орле, - мужское: Владислав Туйнов.

В свои неполные 20 лет он уже завоевал множество титулов, среди которых титул Чемпиона Мира, и продолжает покорять новые вершины:

Владислав Туйнов, чемпиона Мира по кикбоксингу по версии А-1: «Мои пожелания – это трудолюбие и поставленные цели. Уже в восемь лет я знал, чего хочу добиться. Сейчас мало кто из детей знает в восемь лет, чего он хочет, а я уже знал свою точную цель – где я хочу биться, я шел к этому». Именно эти качества на соревнованиях помогли орловцам выступить с прекрасным результатом. В общекомандном зачете «серебро» и «бронза» достались гостям из Белгородской области и республики Беларусь, а наши ребята заняли первое место, еще раз показав высочайший уровень орловской школы кикбоксинга.









Юлия Сулим

19 декабря 2017 года







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