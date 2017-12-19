Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Вектор – на развитие экономики и привлечение бизнеса в регион. С инвестиционным посланием сегодня выступил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.



- Подарок автомобилистам к Новому году. Яму на Карачевском шоссе обещают заделать до 25 декабря.



- Юность и Надежда России – в Орле. Турнир собрал 400 звёзд кикбоксинга.



- Помочь встать на ноги юной орловчанке можно – всем миром. «Рождественская звезда» в этом году зажжется для Леры Колдышевой.



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Вести-Орёл

19 декабря 2017 года







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