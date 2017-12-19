Новости версия для печати Грацию и красоту орловского МЧС можно увидеть в областной администрации Там открылась фотовыставка, посвящённая сотрудницам министерства.



В рядах ГУ МСЧ России по Орловской области и подчинённых учреждениях трудятся немало представительниц прекрасного пола. Именно им и посвящена выставка.



Как рассказала руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова, деятельность сотрудников чрезвычайного ведомства разнообразна. Она не ограничивается только ликвидацией последствий ЧС и пожаров. И главный девиз – «Предотвращение, спасение, помощь» – говорит о том, что очень большая работа проводится именно по предотвращению происшествий. И в этой работе себя проявляют больше всего именно женщины.

Наталья Акулова: «Это и психологи, и инспектора Госпожнадзора, госинспекции по маломерным судам, диспетчеры, которые принимают звонки о помощи. Конечно, в кадровой службе, в пресс-службе и в бухгалтерии очень много прекрасных женщин, без которых наша система, наверное, полностью не могла бы работать, как отточенный механизм».



Фотовыставка «Грация и красота орловского МЧС» будет работать несколько недель. Надо отметить, что это уже вторая, дополненная экспозиция. Первую можно было увидеть в марте – в областном выставочном центре.





Татьяна Курбатова

19 декабря 2017 года







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