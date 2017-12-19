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вторник
19.12.2017
19:27:37
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Орловская область участвует в акции «Пристегнись Россия»Она направлена на повышение безопасности пассажиров транспортных средств, особенно детей.
В каждом седьмом ДТП дети до 12 лет находились без удерживающих устройств. Более 30% погибших маленьких пассажиров в возрасте до одного года держали на руках взрослые.
Сотрудники ГБДД призывает всех водителей и пассажиров пристегиваться ремнями безопасности, а детей перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту малыша.
Каждый житель области, соблюдающий эти правила, может получить подарок – набор автомобилиста. Для этого необходимо быть подписчиком официальной группы Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области Вконтакте, где и можно найти все условия конкурса.
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