Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
19.12.2017
19:27:42
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Своё первое инвестиционное послание сегодня озвучил глава региона Андрей Клычков

В нём он обозначил дальнейшее социально-экономическое развитие Орловщины на ближайшие годы.

Временно исполняющий обязанности губернатора рассказал о том, чего достигли за этот год и, конечно, о том, какие шаги по формированию благоприятного инвестиционного климата буду сделаны. В приоритете - создание хороших условий для ведения сельского хозяйства, необходимость наладить логистику, увеличить открытость власти, в целом, улучшение качества жизни населения региона. Говорилось и о том, что у Орловской области достаточно большой потенциал - двигаться есть куда.

В рамках инвестиционного послания прошли и дискуссионные сессии. Обсудили экологию, образование, медицину и IT-технологии. Здесь в частности говорилось о том, что нужно создавать условия и продумать систему для привлечения в регион специалистов с опытом работы.

Всего в мероприятии приняло участие несколько сотен человек, присутствовали главы районов, представители бизнес сообществ. Прямую трансляцию с места события можно было посмотреть и на странице в соцсети Андрея Клычкова.


Анна Вайсергисер
19 декабря 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта