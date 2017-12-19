Новости версия для печати Своё первое инвестиционное послание сегодня озвучил глава региона Андрей Клычков В нём он обозначил дальнейшее социально-экономическое развитие Орловщины на ближайшие годы.



Временно исполняющий обязанности губернатора рассказал о том, чего достигли за этот год и, конечно, о том, какие шаги по формированию благоприятного инвестиционного климата буду сделаны. В приоритете - создание хороших условий для ведения сельского хозяйства, необходимость наладить логистику, увеличить открытость власти, в целом, улучшение качества жизни населения региона. Говорилось и о том, что у Орловской области достаточно большой потенциал - двигаться есть куда.



В рамках инвестиционного послания прошли и дискуссионные сессии. Обсудили экологию, образование, медицину и IT-технологии. Здесь в частности говорилось о том, что нужно создавать условия и продумать систему для привлечения в регион специалистов с опытом работы.



Всего в мероприятии приняло участие несколько сотен человек, присутствовали главы районов, представители бизнес сообществ. Прямую трансляцию с места события можно было посмотреть и на странице в соцсети Андрея Клычкова.





Анна Вайсергисер

19 декабря 2017 года







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