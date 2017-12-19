Новости версия для печати В Орле подвели итоги ежегодного регионального конкурса MASTERSKILLS-IT Они с легкостью разбирают и собирают компьютеры, проводят переводы из одной системы счисления в другую. Школьники со всего региона собрались в Орловском Государственном Университете Экономики и торговли, чтобы принять участие в конкурсе.



Всего в этом году было прислано почти девяносто работ по семи номинациям. Как говорит, Ирина Михайловна Чапкевич, педагог со стажем: «Главное - это помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии».

Ирина Чапкевич, учитель математики и информатики лицей №4 г.Орла. «Дети учатся не только решать задачи, но и быть в команде, но самое главное – дети учатся жить». Первый этап был заочным. Второй - очный, на нем ребятам предстояло выполнить не просто ряд заданий, а пройти «IT - Квест». Это командная игра, где вместе за общую победу борются победители первого тура. Всего предстояло выполнить 20 заданий.



«MASTERSKILLS» - это не только IT. Это серия конкурсных игр по разным профессиям. В прошлом году школьники попробовали себя в пищевом производстве, бухучете, рекламе и в торговом деле. А теперь вот и в информационных технологиях.





Анна Вайсергисер

19 декабря 2017 года







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