Новости версия для печати Заслуженная артистка России Маргарита Рыжикова отмечает юбилей Праздник в ее честь состоится сегодня в орловском театре «Свободное пространство».



Весь актерский путь Маргарита Рыжикова прошла в одном театре. Десятки ролей, самые яркие и запоминающиеся образы снискали ей безусловную любовь зрителей. А свою театральную жизнь она воспринимает как служение – театру, искусству, зрителю.



Разноплановые роли – от трагедии до комедии, этой актрисе подвластно всё. Всегда яркая, живая, именно та, которой веришь безоговорочно. В ее послужном списке роли, о которых многие мечтают годами: Антигона, Моцарт, Маленький принц, Анита из «Вестсайдской истории» и десятки других. Амплуа Маргариты Рыжиковой – травести. Но внутренняя сила маленькой и хрупкой с виду актрисы такова, что накал и эмоциональная сторона каждой роли заставляют зрителя плакать, смеяться, мечтать, любить и ненавидеть вместе с ней.



Большое интервью с любимой артисткой выйдет в эфир в программе «Парк культуры» в январе, а сегодня мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые прозвучат со сцены «Свободного пространства» после спектакля «Ханума».





Эва Стасюлевич

19 декабря 2017 года







На главную страницу





