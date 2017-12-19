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Еженедельное совещание в мэрии Орла

Уборка возле дворовых территорий осуществляется не в полной мере. «Квартирный вопрос» жильцов дома на набережной. Переселение жителей дома на Жилинской в маневренный фонд. Мероприятия новогодней ночи.

До нового 2018 года остаются считанные дни. И если для большинства жителей это время предпраздничной суеты и приятных хлопот, то для жителей «карточного» дома на набережной Дубровинского главное желание - услышать бой курантов в собственном жилье. И если одиннадцать собственников выплаты из бюджета уже получили, шесть пока же еще в ожидании – готовят нужные документы. Глава администрации города Орла Александр Муромский просил подчиненных оказать в этом содействие, «чтобы до Нового года семья могла въехать в собственное жилое помещение».

Александр Муромский на рабочем совещании подчеркнул, что главным в этом вопросе является и взаимодействие с застройщиками, которые готовы предоставить жилье.
Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Для всех жильцов дома № 68 подбирали квартиры, которые находились в домах высокой степени готовности – с вводом в эксплуатацию до конца текущего года».
А вот большинство жителей дома № 2 по улице Жилинской зимний праздник встретят не в своих квартирах, да и о новом жилье они могут только мечтать. Их пока решено переселить в маневренный фонд.
Галина Итальянцева, зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта - начальник отдела капитального ремонта и расселения МКД : «14 декабря прошла комиссия – пятому подъезду вручены уведомления гражданам о возможности переезда в маневренный фонд. Жильцы четырех квартир отказались принимать эти уведомления – все это зафиксировано».
Как оказалось, долгожданному снегу рады были не все. Он проверил на оперативность орловских дворников. В управлении городского хозяйства заверили - к таким капризам погоды они были готовы. 85 дворников вышли на уборку улиц.
Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Ожидается по прогнозам синоптиков в ближайшие дни понижение температуры. Если своевременно не будут приняты меры, то мы получим колею, которая растает не скоро».
Представители «Спецавтобазы» отметили, что в целом, ситуация по городу удовлетворительная.
Павел Плахов, директор МУП «Спецавтобаза»: «Вывезено 320 тонн снега с площади Привокзальной и площади Ленина. Песко-солянки было потрачено 200 тонн».
Глава администрации подчеркнул, что не стоит забывать о домах, которые в силу разных причин остались без управляющих компаний и которым тоже нужна своевременная помощь.
Галина Итальянцева, зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта - начальник отдела капитального ремонта и расселения МКД : «52 заявки ЖРЭП «Заказчик» отработал по тем домам, которые остались без управляющих организаций. В основном обращения касаются необходимости устранения аварийных ситуаций на системах холодного водоснабжения, в связи с затоплением подвала».
Приятным заключением встречи стал анонс праздничных мероприятий. Новогодняя ночь обещает быть жаркой.
Елена Казакова, начальник управления культуры администрации города Орла: «В новогоднюю ночь, 1 января, с 1:30 на площади Ленина состоится новогодняя развлекательная программа «Место встречи – Новый год» с участием Деда Мороза и Снегурочки, новогодняя викторина с вручением призов участникам праздника, игры, конкурсы, хороводы и новогодняя дискотека». 



Юлия Опанасюк
19 декабря 2017 года

 


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