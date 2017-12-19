Новости версия для печати Начал работу Портал «Обращаем внимание», целью которого является интерактивное взаимодействие власти и граждан На сайте будет представлена информация о многоквартирных домах, попавших в программу капитального ремонта, дворовых территориях, подлежащих благоустройству, объектах дорожного строительства.



В момент проведения соответствующих работ жители смогут направить жалобу на действия подрядчика.



Ответственные должностные лица обязаны будут не только оперативно отреагировать, но и публично ответить заявителю через портал.



Орловцам, не согласным с действиями должностного лица, предоставляется возможность опровергнуть ответ. В этом случае жалоба поступит на рассмотрение контрольного органа.



«Наша цель - качественно изменить взаимоотношения граждан и власти. Создать диалог, слышать друг друга и, главное, делать это открыто и публично. Портал «Обращаем внимание» - важный шаг в этом направлении. Мы начинаем с малого, но будем двигаться быстрыми темпами. Функционал и возможности Интернет-ресурса будут постоянно дополняться в соответствии с пожеланиями орловцев», - подчеркнул врио Губернатора Андрей Клычков.



В настоящее время проект работает в тестовом режиме в границах города Орла, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

19 декабря 2017 года







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