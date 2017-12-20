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Бывший исполнительный директор филиала ООО «АСК Инжиниринг» Илья Дисман заключён под стражу

Сегодня Заводской районный суд города Орла удовлетворил ходатайство следователя СК России по Орловской области.

18 декабря 2017 года Дисману предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). 
 
Как сообщает Следственный комитет, статьи, по которым Дисману предъявлено обвинение, в совокупности предусматривают наказание до 10-ти лет лишения свободы. 
 
Напомним, что по данным следствия, с августа по ноябрь 2016 года Дисман не выплачивал заработную плату 157 работникам филиала ООО «АСК Инжиниринг». Сумма общей задолженности составила более 5 миллионов рублей. 
 
Кроме того, обвиняемый, в целях извлечения выгоды для себя и других лиц, с февраля по июль 2016 года, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, мошенническим способом похитил более 136 миллионов рублей при строительстве многофункционального медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», где ООО «АСК Инжиниринг» с декабря 2015 года выступало в качестве генерального подрядчика строительных работ. 
 
Указанные действия Дисмана повлекли нарушение прав работников предприятия и невозможность введения в эксплуатацию социально значимого объекта для жителей Орловской области. 
 
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.



Орловское Информбюро
19 декабря 2017 года

 


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