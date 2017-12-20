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Сегодня в Орле подвели годовые итоги работы областного сегмента российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

В систему предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий помимо сил МЧС входят экстренные службы и аварийные формирования региона.

В чрезвычайном ведомстве признают: уходящий год для спасателей и их коллег из экстренных служб легким не был. Масштабные ЧП Орловщину не миновали, однако в каждом из случаев региональная подсистема РСЧС реагировала эффективно. Отсюда и снижение большинства печальных показателей.
Александр Новиков, начальник ГУ МСЧ России по Орловской области: «В этом году произошло 577 пожаров, по сравнению с прошлым годом произошло сокращение практически на 6%. На пожарах погибло 52 человека, в прошлом году было 55. В прошедшем году совершен 591 выезд на дорожно-транспортные происшествия. На водных объектах области произошло 35 происшествий – снижение на 5%».
Однако отчет о деятельности системы не был сплошь позитивным. Отстающим муниципальным образованиям их недостатки поставили на вид. Так, по основным показателям обеспечения пожарной безопасности слабее всего данные вопросы решаются в Знаменском, Новодеревеньковском, Покровском, Троснянском районах.
 
В эти дни государственную приемку проходит региональная система 112. Единый узел обработки вызовов позволит спасателям работать более эффективно.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Различные мероприятия в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения позволили выявить как сильные, так и слабые стороны в системе подготовки органов управления сил и средств. Исходя из озвученных результатов, у нас нет сомнений в том, что в наступающем 2018 году мы сумеем продвинуться вперед в совершенствовании данной работы».
Но преуспевающих подразделений в системе явно больше, чем отстающих - судя по числу наград, которые ежегодно вручаются передовикам РСЧС.



Иван Суверин
19 декабря 2017 года

 


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