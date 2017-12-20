Новости версия для печати Около 600 юных орловцев примут участие в «Губернаторской ёлке» 27 декабря На новогодний праздник приглашены воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных, приемных и опекунских семей, из семей участников вооруженных конфликтов и ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети, больные сахарным диабетом, а также дети, отличившиеся в учёбе, творчестве и спорте.



Ребята станут участниками новогодней интермедии и конкурсов с аниматорами. Им покажут спектакль Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева. Юных участников праздника ждет угощение, сладкие новогодние подарки и сувениры. Финансирование праздничного мероприятия составит 1,3 млн. рублей за счет средств областного бюджета, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

20 декабря 2017 года







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