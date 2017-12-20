Новости версия для печати Сегодня в Орле назовут имена обладателей ежегодной премии «Молодые лица города» В этом году на конкурс было подано 70 заявок. Лучших определяли в 14-ти номинациях.



Как отмечают организаторы, самыми востребованными оказались «педагогические номинации» - «Альма-матер» и «Свет знаний». Имена победителей назовут сегодня в 15 часов. Церемония награждения пройдет в концертном зале Орловского государственного института культуры.





Надежда Невматулина

20 декабря 2017 года







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