Новости версия для печати В Орле снова встретятся «Люди» Международный театральный фестиваль пройдет в 8-й раз.



Организаторы уже объявили дату проведения – 1-6 июня 2018 года. Прием заявок на участие продолжается. Это должны быть спектакли малых форм, созданные в профессиональных российских и зарубежных театрах. Участникам необходимо заполнить заявку и прислать в оргкомитет видеозапись. Решение о включении спектаклей в программу примут не позднее 15 марта. А сам фестиваль пройдет в театрах «Свободное пространство», «Русский стиль» и академическом, в концертном зале ОГИК и на других сценических площадках города. Подробности – на сайте театра «Свободное пространство».





Надежда Невматулина

20 декабря 2017 года







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