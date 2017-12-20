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среда
20.12.2017
17:08:34
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В Орле снова встретятся «Люди»Международный театральный фестиваль пройдет в 8-й раз.
Организаторы уже объявили дату проведения – 1-6 июня 2018 года. Прием заявок на участие продолжается.
Это должны быть спектакли малых форм, созданные в профессиональных российских и зарубежных театрах. Участникам необходимо заполнить заявку и прислать в оргкомитет видеозапись. Решение о включении спектаклей в программу примут не позднее 15 марта. А сам фестиваль пройдет в театрах «Свободное пространство», «Русский стиль» и академическом, в концертном зале ОГИК и на других сценических площадках города.
Подробности – на сайте театра «Свободное пространство».
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