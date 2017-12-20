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Андрей Клычков: «Экономика и социальная сфера должны развиваться взаимосвязано»

Такой тезис стал лейтмотивом инвестиционного послания, с которым выступил врио губернатора Орловской области.

Накануне Нового года и взрослым хочется верить в чудо. Возможно ли оно в масштабе экономики области? С верой в лучшее представители самых разных сфер орловского общества слушали новичка в политике нашего региона – Андрея Клычкова. Но до него выступил и аксакал – автор орловской непрерывки Альберт Иванов.
Альберт Иванов, Почетный гражданин г. Орла: «В Орловской области росли, как грибы, заводы – дорожных машин, коммунального машиностроения, вычислительных машин, приборов, «Химтекстильмаш» и так далее, и, естественно, в это вкладывался огромный труд нашего народа, и это приносило огромную пользу».
Опыт прошлого и взгляд в будущее. Андрей Клычков, как человек в регионе новый, за два с небольшим месяца постарался погрузиться в реалии происходящего: встретился со многими представителями бизнеса. Например, после встречи с представителями IT-сферы область готова предоставить налоговые льготы. Тему налоговых преференций, всесторонней помощи от власти Андрей Клычков и развил в своем послании.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Цель у нас одна – повышение качества жизни в регионе. Для её достижения мы должны в полной мере реализовать имеющийся потенциал области. Максимально использовать наше преимущество и уникальные особенности. Это, в частности, высокотехнологичная промышленность, современный аграрный комплекс, наука, развитая система образования, наличие квалифицированных кадров, богатый потенциал для развития туризма».
А еще глава региона процесс экономического развития поставил наравне с развитием социальной сферы.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Наша цель сделать Орловскую область территорией высоких стандартов качества жизни. Система целей здесь ориентирована на создание комфортных условий для повседневной жизни граждан».
В этом Андрею Клычкову вторил и Илья Кривогов, руководитель фонда «Развития моногородов». С ним было подписано соглашение. Это должно дать толчок к развитию орловского моногорода – Мценска.
Илья Кривогов, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»: «Мы рассчитываем на активизацию работы с Орловской областью, как раз по городу Мценску, там есть порядка пяти-шести реальных заявок от инвесторов, которые готовы зайти на эту площадку. Мы готовы подставить свое инфраструктурное плечо, то есть построить инфраструктуру, так и инвестиционное – например, вместе с Фондом развития промышленности».
Кстати, в приглашенных сегодня был и Нобелевский лауреат Риккардо Валентини. На базе ОГУ будет создана научная лаборатория. А вот другой гость - руководитель «фонда развития промышленности» Роман Петруца сетовал: дешевые кредиты у фонда есть, а заявок от орловских предприятий нет.
Роман Петруца, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития промышленности»: «Одна из них прекратила работу на самом старте, а вторая, с гордостью могу сказать, была профинансирована. Это компания «Ливгидромаш» - один из крупнейших проектов Фонда развития промышленности. Мы предоставляем займы на пять лет до 600 миллионов рублей под 5% годовых, а есть уникальные льготные программы по 1% годовых – на создание новых производств, модернизацию, создания нового продукта и технологий».
Роман Петруца также посоветовал региональной власти становиться агрессивнее в работе на федеральном уровне. Андрей Клычков «агрессию» в отстаивании инвестпроектов обещал включить - сразу после создания общими усилиями новой региональной инвестиционной концепции.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «На сегодняшний день все сельхозпроизводители в один голос утверждают о необходимости дополнительных мер по глубокой переработке продукции сельского хозяйства. Не стоит забывать, что Орловская область долгие годы была центром высокотехнологичного производства. Остались мощности, которые не используются, а некоторые используются в неполном объеме». 
Леонид Музалевский, председатель областного совета народных депутатов: «Лейтмотив послания – власть готовится к созданию МФЦ именно для бизнеса».
А с теми, кому можно и нужно помочь сегодня, все могли познакомиться на выставке. Интересно, что место на ней нашлось не только промышленникам, но и тем, кто делает инвестиции в добро. Андрей Клычков увидел как общими усилиями - и общества, и бизнеса - в Орле пытаются открыть первый хоспис. Накануне нового года тоже верят в чудо.




Анна Боева
20 декабря 2017 года

 


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