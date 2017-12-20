Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 27 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.



19 декабря в Верховье в 7:45 водитель 1946 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ-2106», допустил наезд на пешехода - женщину 1942 года рождения. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована.



Вечером 19 декабря в селе Крутое Ливенского района неустановленный водитель, управляя мотоциклом «Урал», допустил наезд женщину, которая стояла на краю проезжей части. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.





Орловское Информбюро

20 декабря 2017 года







На главную страницу





