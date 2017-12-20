За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 27 ДТП

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среда
20.12.2017
17:08:40
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 27 ДТПСреди них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.
19 декабря в Верховье в 7:45 водитель 1946 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ-2106», допустил наезд на пешехода - женщину 1942 года рождения. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Вечером 19 декабря в селе Крутое Ливенского района неустановленный водитель, управляя мотоциклом «Урал», допустил наезд женщину, которая стояла на краю проезжей части. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.
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