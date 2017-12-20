Сегодня ночью в Колпнянском районе загорелся жилой дом

|
|
Сегодня ночью в Колпнянском районе загорелся жилой домЧП произошло в деревне Красная Площадь Колпнянского района.
Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» около часа ночи.
По прибытии пожарными было установлено, что горела открытым пламенем пристроенная к дому деревянная веранда, была угроза распространения огня на помещения дома.
В результате пожара сгорела и обрушилась кровля веранды на площади 40 квадратных метров, веранда выгорела внутри на такой же площади. В доме закопчен коридор на площади девять квадратных метров. При пожаре был травмирован один человек: собственник дома – мужчина 1960 года рождения. Он смог самостоятельно и вовремя покинуть дом. Бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в районную больницу.
Как сообщили в управлении МЧС по Орловской области, предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается.