В Орле по результатам капремонта заведено дело о мошенничестве

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В Орле по результатам капремонта заведено дело о мошенничествеУстановлено, что в одной из многоэтажек Орла капитальный ремонт не доведён до конца. А деньги строительной организации перечислены.
Как сообщила старший помощник прокурора области Елена Сёмина,
в апреле 2016 года между Региональным фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области и ООО «Москомреставрация» был заключен договор на проведение работ по капитального ремонту имущества многоквартирного жилого дома № 104 по ул. Московская.
Несмотря на то, что часть работ на общую сумму 494 тысяч рублей фактически не выполнена, были подготовлены и подписаны акты приёмки выполненных работ. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, надзор за его расследованием осуществляет прокуратура Железнодорожного района города Орла.