Новости версия для печати В Орле по результатам капремонта заведено дело о мошенничестве Установлено, что в одной из многоэтажек Орла капитальный ремонт не доведён до конца. А деньги строительной организации перечислены.



Как сообщила старший помощник прокурора области Елена Сёмина,

в апреле 2016 года между Региональным фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области и ООО «Москомреставрация» был заключен договор на проведение работ по капитального ремонту имущества многоквартирного жилого дома № 104 по ул. Московская.



Несмотря на то, что часть работ на общую сумму 494 тысяч рублей фактически не выполнена, были подготовлены и подписаны акты приёмки выполненных работ. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, надзор за его расследованием осуществляет прокуратура Железнодорожного района города Орла.





Евгения Костомарова

20 декабря 2017 года







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