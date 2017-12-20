Новости версия для печати Сегодня 100 лет исполняется ФСБ России Праздник берет начало в 1917-м году. Тогда была создана ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия.



Потом названия менялись: НКВД, ОГПУ, КГБ, и, наконец, ФСБ. Неизменным осталась главная задача ведомства - обеспечение национальной безопасности.



По традиции профессиональный праздник работников органов безопасности отметят и в Орле. Торжественный прием начнется в 16 часов в комплексе на Кромском шоссе. Ветераны и отличившиеся сотрудники получат благодарности и награды.





Надежда Невматулина

20 декабря 2017 года







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