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Орловские спасатели подарили новогоднюю ель Некрасовской школе-интернату

Даже в масштабах обычной квартиры установка новогоднего дерева – дело хлопотное и недешевое. Но не просто ёлка нужна, чтобы создать настроение праздника у десятков ребят, оставшихся без попечения родителей. Для этой цели в МЧС решили пожертвовать восьмиметровой красавицей, которая выросла во дворе главного управления. Спасатели временно переквалифицировались в лесорубов. Дерево пилили крайне бережно. Оно едва поместилось в фургон.

В разгрузке сотрудникам МЧС помогали старшеклассники, одевшие для такого случая полевую форму кадетов. Спасатели не могли не заметить: с появлением елки атмосфера в школе мгновенно изменилась.

Андрей Касьянов, заместитель директора Некрасовской школы-интерната: «Огромное спасибо главному управлению МЧС России по Орловской области за этот прекрасный новогодний подарок для наших воспитанников. Это принесло новогоднее настроение в нашу школу, и теперь у нас будет настоящая, живая, пушистая новогодняя елка!»

Однако по-настоящему подарок спасателей «заиграет», когда ель установят и нарядят, а в условленный час к ней выйдут дед Мороз и Снегурочка.