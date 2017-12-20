Новости версия для печати В ходе предстоящей избирательной кампании Президента России на Орловщине будут работать 730 избирательных участков Из них 720 – являются постоянными, решение об образовании еще 10 в местах временного пребывания жителей области было согласовано в ходе 18-го заседания регионального Избиркома.



Также были подведены итоги конкурса на лучшую организацию работы клубов избирателей в 2017 году. В число лучших вошли организации Малоархангельского, Троснянского, Новодеревеньковского, Верховского районов, а также клубы Орла, Мценска, и клуб «Демократ», функционирующий в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева.





Ольга Борисова

20 декабря 2017 года







На главную страницу





