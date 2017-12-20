В ходе предстоящей избирательной кампании Президента России на Орловщине будут работать 730 избирательных участков

|
среда
20.12.2017
17:08:14
|
|
В ходе предстоящей избирательной кампании Президента России на Орловщине будут работать 730 избирательных участковИз них 720 – являются постоянными, решение об образовании еще 10 в местах временного пребывания жителей области было согласовано в ходе 18-го заседания регионального Избиркома.
Также были подведены итоги конкурса на лучшую организацию работы клубов избирателей в 2017 году. В число лучших вошли организации Малоархангельского, Троснянского, Новодеревеньковского, Верховского районов, а также клубы Орла, Мценска, и клуб «Демократ», функционирующий в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта