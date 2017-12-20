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Райвоенкоматы незаконно освободили от армейской службы по состоянию здоровья 27 человек

Как сообщила старший помощник прокурора области Елена Сёмина, в ходе проверки диагнозы, указанные в актах исследований состояния здоровья, периоды лечения граждан, факты их обращения за медицинской помощью не нашли своего подтверждения.

В настоящее время материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по фактам уклонения от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. А также подделки официальных документов, послуживших основанием для освобождения от призыва на военную службу.

Кроме того, прокурорами в суд направлены административные заявления о признании решений районных призывных комиссий незаконными, а также признании недействительными и подлежащими возврату выданных указанным гражданам военных билетов и возложении на районные военные комиссариаты обязанности по организации мероприятий, связанных с призывом на военную службу.