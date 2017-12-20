Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
20.12.2017
17:08:20
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Райвоенкоматы незаконно освободили от армейской службы по состоянию здоровья 27 человек

При проверке исполнения законодательства, регламентирующего вопрос освобождения состоящих на воинском учёте призывников, выяснилось, что потенциальные новобранцы вообще не обращались в областную клиническую больницу.

Как сообщила старший помощник прокурора области Елена Сёмина, в ходе проверки диагнозы, указанные в актах исследований состояния здоровья, периоды лечения граждан, факты их обращения за медицинской помощью не нашли своего подтверждения. 
 
В настоящее время материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по фактам уклонения от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. А также подделки официальных документов, послуживших основанием для освобождения от призыва на военную службу. 
 
Кроме того, прокурорами в суд направлены административные заявления о признании решений районных призывных комиссий незаконными, а также признании недействительными и подлежащими возврату выданных указанным гражданам военных билетов и возложении на районные военные комиссариаты обязанности по организации мероприятий, связанных с призывом на военную службу.



Евгения Костомарова
20 декабря 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта