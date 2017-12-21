Новости версия для печати В этом году в Орловской области вдвое снизилась смертность от отравления алкогольным фальсификатом Из оборота изъято 98 партий алкоголя. Такие данные привели сегодня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту продукции.



Было отмечено, что нарушения фиксируются, в основном, у производителей из других субъектов. А потому, глава региона поставил задачу обеспечить максимальное участие в госзакупках орловских предприятий, уделяющих достаточное внимания качеству продукции.





Татьяна Напольских

20 декабря 2017 года







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