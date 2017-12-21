В этом году в Орловской области вдвое снизилась смертность от отравления алкогольным фальсификатом

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четверг
21.12.2017
1:26:27
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В этом году в Орловской области вдвое снизилась смертность от отравления алкогольным фальсификатомИз оборота изъято 98 партий алкоголя. Такие данные привели сегодня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту продукции.
Было отмечено, что нарушения фиксируются, в основном, у производителей из других субъектов. А потому, глава региона поставил задачу обеспечить максимальное участие в госзакупках орловских предприятий, уделяющих достаточное внимания качеству продукции.
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