Новости версия для печати В будущем году в Орловской области продолжится работа по созданию доступной среды для инвалидов Также будет уделено внимание трудоустройству этой категории людей.



Совместные меры обсуждали сегодня на совместном заседании Совета по делам инвалидов и комитета содействия занятости населения. В нашем регионе проживает около 61 тысячи инвалидов. Среди них – 3,5 тысячи людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. И именно для них выход на улицу, зачастую, становится непреодолимым препятствием. На создание «доступной среды» в регионе в этом году было потрачено из всех бюджетов более 19 млн. рублей. И эта программа, по инициативе президента страны, продолжит свою работу. Но решения требует проблема трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В Орловской области проживает 19 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из них работают только 4800.





Татьяна Напольских

20 декабря 2017 года







На главную страницу





