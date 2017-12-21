Новости версия для печати Активисты ОНФ обращают внимание власти на мусорную проблему Общественники написали обращение в администрацию города.



Тем более что на форуме действий, который прошел Москве, подводили итоги работы проекта «Генеральная уборка». В Орле уже удалось добиться ликвидации 79 свалок мусора. Однако в последние недели стало поступать все больше обращений горожан, которые жалуются на скопление мусора в Орле. На интерактивной карте свалок количество нанесенных объектов увеличивается с каждым днем. Поэтому администрации Орла необходимо обратить внимание на данную ситуацию, чтобы в период выходных в первой декаде января город не оказался заваленным мусором.





Анна Боева

21 декабря 2017 года







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