Активисты ОНФ обращают внимание власти на мусорную проблему

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четверг
21.12.2017
8:22:28
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Активисты ОНФ обращают внимание власти на мусорную проблемуОбщественники написали обращение в администрацию города.
Тем более что на форуме действий, который прошел Москве, подводили итоги работы проекта «Генеральная уборка». В Орле уже удалось добиться ликвидации 79 свалок мусора. Однако в последние недели стало поступать все больше обращений горожан, которые жалуются на скопление мусора в Орле. На интерактивной карте свалок количество нанесенных объектов увеличивается с каждым днем. Поэтому администрации Орла необходимо обратить внимание на данную ситуацию, чтобы в период выходных в первой декаде января город не оказался заваленным мусором.
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