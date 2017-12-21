Новости версия для печати В орловской Госавтоинспекции стартовал ежегодный конкурс знатоков правил дорожного движения В нем участвуют студенты высших и средних специальных учебных заведений Орла.



Несмотря на хлопоты, связанные с зимней сессией, желающих блеснуть знаниями ПДД среди них нашлось немало.

Соискатели сдали теоретический зачет по правилам дорожного движения по вопросам, которые предлагаются кандидатам в водители. Те из участников, кто выйдет во второй тур конкурса, уже должны будут показать практические навыки. Победителя премируют бесплатным обучением в автошколе.





Иван Суверин

21 декабря 2017 года







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