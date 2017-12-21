Новости версия для печати В Орле открылась выставка «Разноцветная планета» Мир своего творчества открыли для зрителей талантливые ребята Орла.



Традиционная выставка начала работу в центре «Ракурс» ( пер. Почтовый, 8 ). Свыше 200 работ, выполненных в различных техниках, представили орловские школьники на суд жюри. Оно выберет 34 лучшие работы в разных возрастных категориях и 15 января наградит победителей. А пока все желающие могут увидеть творчество детей своими глазами.





Анна Боева

21 декабря 2017 года







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