Новости версия для печати «Подарите зубрам зиму!» Проект под таким названием идет в национальном парке «Орловское полесье».



Поддерживает его благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире». В проекте могут принять участие все посетители нацпарка. Запланировано открытие сезона «В гости к зимним зубрам», викторина «Зубры зимой», конкурс рисунков «Его величество - зубр», конкурс мягкой игрушки «Зубр в наших ладошках». Кроме того, экотуристический фототур «В гости к зубру» позволит всем желающим наблюдать за животными в условиях дикой природы с оборудованной вышки. А средства, выделенные фондом, направят на покупку кормов для зубров, сообщает пресс-служба национального парка.





Анна Боева

21 декабря 2017 года







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