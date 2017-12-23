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суббота
23.12.2017
18:18:26
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«Подарите зубрам зиму!»Проект под таким названием идет в национальном парке «Орловское полесье».
Поддерживает его благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире». В проекте могут принять участие все посетители нацпарка. Запланировано открытие сезона «В гости к зимним зубрам», викторина «Зубры зимой», конкурс рисунков «Его величество - зубр», конкурс мягкой игрушки «Зубр в наших ладошках». Кроме того, экотуристический фототур «В гости к зубру» позволит всем желающим наблюдать за животными в условиях дикой природы с оборудованной вышки. А средства, выделенные фондом, направят на покупку кормов для зубров, сообщает пресс-служба национального парка.
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