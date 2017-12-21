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четверг
21.12.2017
1:26:25
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Авто-прописка в парке? Как часть гаражного кооператива оказалась в «зеленой зоне» на генеральном плане?
- За госзакупками – жесткий контроль. Сегодня состоялось последнее в этом году заседание областной Комиссии по противодействию коррупции.
- 19 миллионов на доступную среду. Программа продолжится.
- Будущее Орла! Сегодня наградили «Молодые лица города».
- Где встретить Новый год? Дайджест самых интересных новогодних событий в нашей предпраздничной рубрике.
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