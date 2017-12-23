Новости версия для печати Сегодня в библиотеках Орла стартует новогодний фестиваль «Новый год в кругу друзей» Фестиваль пройдет с 21 по 29 декабря.



В рамках фестиваля состоятся увлекательные праздники, новогодние утренники и театрализованные представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.



Как сообщает пресс-служба ЦГБ им. А.С. Пушкина, откроет фестиваль традиционная благотворительная акция «Вместе с книгой в Новый год», которую проводит 21 декабря Центральная детская библиотека им. И.А. Крылова в кризисном центре помощи женщинам и детям «Орловский». К участию в акции подключатся и другие библиотеки, которые подарят праздник детям из малообеспеченных, многодетных семей, детям-сиротам. Библиотекари при поддержке спонсоров подготовили детям в качестве новогоднего подарка книги, сладости и, конечно же, новогодние интермедии, игры и викторины.



Завершится фестиваль 29 декабря в 15:00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина вечером отдыха «Пусть праздник новогодний одарит волшебством».





Орловское Информбюро

21 декабря 2017 года







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