Новости версия для печати Орловцев ждут новогодние развлечения Развлечения для орловцев подготовили все учреждения культуры. Утренники, интермедии, сказки – это для детей. Для взрослых – гуляния в главную ночь года. Дед Мороз назначил и место встречи в каждом районе города у ёлки. Дайджест самых интересных новогодних событий в нашей предпраздничной рубрике.



Музыкальные сказки, мюзиклы и даже рождественские романтические сказки – все это в новогоднем репертуаре орловских театров. В «Свободном пространстве» представления начнутся уже 22 декабря. Новогодние представления в театре будут идти одновременно на нескольких площадках.

Валерий Лагоша, и.о. художественного руководителя театра «Свободное пространство»: «Детей у нашей елочки в круглом фойе будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой. И там будет завязка-интермедия, которая потом перетекает на сцену». А кукольный театр подготовил свой новогодний подарок – любимую всеми сказку про Емелю и щуку. «По щучьему веленью» - первый спектакль, показанный в Орловском театре кукол, и с тех пор прошло уже 75 лет, на нем выросло уже три поколения орловцев. И это уже третья постановка. Спектакль - с музыкой, песнями и танцами. Народный колорит – в декорациях, и конечно, а каждой кукле. А их тут – больше десятка.



К новогоднему марафону готовятся и библиотеки. Во всех библиотеках пройдут утренники у ёлки.



Огни на главной новогодней ёлке Орла уже зажглись. Ну, а 26 декабря нацентральной площади города состоится настоящий праздник, где Дед Мороз встретится с Санта-Клаусом.



Ансамбль «Славица» определил для орловцев и гостей города своё «Место встречи – Новый год». Так назвали главную вечеринку уходящего года. Это будет не просто дискотека, это будут конкурсы, викторины, новогодний хоровод.



Закружат свой хоровод в небе над Орлом и огни фейерверков. Ближе к часу ночи – городской салют. Для тех же, кто захочет устроить зажигательный праздник самостоятельно – определили семь специальных площадок.





Надежда Невматулина

21 декабря 2017 года







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