Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы. Пострадал двухлетний ребенок.



20 декабря в Ливнах в 19:30 водитель, управляя автомобилем «Хонда Фит», следовал по ул. Октябрьской и в районе дома №7 выехал на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с автомобилем «Форд Фокус».

В результате ДТП водители автомобилей, а также пассажир автомобиля «Форд» - девочка 2015 года рождения - получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

21 декабря 2017 года







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