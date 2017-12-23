За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП

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суббота
23.12.2017
18:16:06
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТПСреди них одно ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы. Пострадал двухлетний ребенок.
20 декабря в Ливнах в 19:30 водитель, управляя автомобилем «Хонда Фит», следовал по ул. Октябрьской и в районе дома №7 выехал на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с автомобилем «Форд Фокус».
В результате ДТП водители автомобилей, а также пассажир автомобиля «Форд» - девочка 2015 года рождения - получили телесные повреждения.
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