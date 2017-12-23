Новости версия для печати С 25 декабря орловская полиция будет работать в режиме повышенной готовности Вопросы обеспечения безопасности населения во время новогодних и рождественских праздников обсудили на заседании антитеррористической комиссии Орла и оперативной группы муниципального образования «Город Орел».



С 20 декабря по 12 января в Орле запланировано проведение порядка 50 мероприятий. В эти дни маршруты патрулирования сотрудников полиции будут максимально приближены к площадкам их проведения.



25 декабря вводится круглосуточное дежурство руководящего состава УМВД России по Орлу вплоть до завершения новогодних мероприятий. Также с 29 декабря линейный отдел управления МВД России по Орловской области перейдет в круглосуточный режим патрулирования станций Орел, Лужки-Орловские, Мценск и Ливны. В дежурстве задействовано будет 78 человек.



Особое внимание будет уделено вопросам безопасности при сопровождении детей на общероссийскую новогоднюю елку, а также при передвижении организованных групп детей на новогодние мероприятия из районных центров в Орел, сообщает сайт администрации города Орла.





Орловское Информбюро

21 декабря 2017 года







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