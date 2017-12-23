Названы лучшие школы Орловской области

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Названы лучшие школы Орловской областиДепартамент образования области объявил итоги конкурса «Школа года Орловской области» в 2017 году.
Победителем в номинации «Городская школа» стала гимназия города Ливны. Второе место заняла гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера города Орла, третье - средняя общеобразовательная школа № 6 города Орла.
В номинации «Сельская школа» победила Парамоновская основная общеобразовательная школа Корсаковского района. На втором месте - Дубовская средняя общеобразовательная школа Колпнянского района, на третьем - Новосильская средняя общеобразовательная школа Новосильского района.
Коллективы общеобразовательных организаций, победивших в конкурсе, наградят почетными грамотами губернатора Орловской области. Призеры конкурса получат почетные грамоты областного департамента образования, сообщает информационный портал Орловской области.