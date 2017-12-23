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Областное правительство рекомендовало Орлу сократить число муниципальных чиновников

Орловским депутатам необходимо пойти на экономию, чтобы обеспечить социально важные статьи расходов – питание школьников и субсидии инвалидам на оплату ЖКХ.

Как отметил заместитель губернатора по экономике и финансам Вадим Тарасов, область в полном объеме обеспечивает финансирование тех нужд, которые возложены на нее по Бюджетному кодексу. Это в первую очередь сферы образования, здравоохранения, соцзащиты. Однако ряд социальных расходов лежит на муниципалитетах. В частности, в Орле городской администрации предстоит изыскать средства на оплату питания школьников и на 50%-ную субсидию по оплате ЖКХ для инвалидов, сообщает информационный портал Орловской области.

В свою очередь глава администрации города Орла Александр Муромский отметил, что у города есть внутренние резервы для изыскания дополнительных ресурсов – например, несколько десятков неиспользуемых земельных участков. Возможность их введения в оборот будет прорабатываться совместно с областным правительством.

12 декабря состоялись публичные слушания по проекту бюджета города Орла на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Принятие бюджета на 2018 год в окончательном варианте ожидается 21 декабря.


Орловское Информбюро
21 декабря 2017 года

 


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