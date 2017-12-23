Новости версия для печати Бюджет Орла на ближайшие три года – утвержден Сегодня за него проголосовали депутаты Горсовета. Считается, расходы не превысят доходы.



Общий объем доходов в 2018 году составит 4 млрд. 11 млн. 748 тысяч рублей. 3 млрд. 287 млн. – это расходы на социально-культурную сферу.



Были дополнительно выделены 83 млн. рублей – на питание школьников. 47 млн. рублей – на субсидии транспортным предприятиям и 10 млн. рублей – на ремонт учреждений социальной сферы.





Татьяна Напольских

21 декабря 2017 года







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