Мужчина, фигурировавший в громком деле братьев Будаговых, вскоре сам предстанет перед судом

|
суббота
23.12.2017
18:18:31
|
|
Мужчина, фигурировавший в громком деле братьев Будаговых, вскоре сам предстанет перед судомСледственный комитет привлечет его за дачу ложных показаний.
Напомним, осудивший в мае этого года Петра и Павла Будаговых Советский районный суд, установил: потерпевший пытался выгородить своих обидчиков, которые нанесли ему тяжкие побои. В суде мужчина заявил, что никто его не бил, а травмы он получил в баре, упав с лестницы. Раскрыть обман было нетрудно: упомянутую лестницу отслеживает камера видеонаблюдения. Кроме того драку видели несколько свидетелей. Мужчине грозит штраф или обязательные исправительные работы, а возможно и трехмесячный арест.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта