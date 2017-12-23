Новости версия для печати Мужчина, фигурировавший в громком деле братьев Будаговых, вскоре сам предстанет перед судом Следственный комитет привлечет его за дачу ложных показаний.



Напомним, осудивший в мае этого года Петра и Павла Будаговых Советский районный суд, установил: потерпевший пытался выгородить своих обидчиков, которые нанесли ему тяжкие побои. В суде мужчина заявил, что никто его не бил, а травмы он получил в баре, упав с лестницы. Раскрыть обман было нетрудно: упомянутую лестницу отслеживает камера видеонаблюдения. Кроме того драку видели несколько свидетелей. Мужчине грозит штраф или обязательные исправительные работы, а возможно и трехмесячный арест.





Иван Суверин

21 декабря 2017 года







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