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Орловская областная специальная библиотека для слепых им. А. Г. Абашкина отметила свое 55-летие

Библиотека была основана в декабре 1962 года.

Сегодня специальная библиотека для слепых им. А. Г. Абашкина - это центр безбарьерной информационной среды, востребованный инструмент построения независимой жизни для людей, имеющих сенсорные или физические ограничения.
 
Сюда записано около трех тысяч читателей: незрячие и слабовидящие граждане, тифлопедагоги и психологи, воспитатели коррекционных дошкольных учреждений, члены семей инвалидов по зрению.
 
К услугам пользователей уникальный фонд документов на традиционных и специальных носителях информации, автоматизированные рабочие места с выходом в Интернет для инвалидов по зрению, адаптивная и тифлотехника, специальное программное обеспечение. Все это позволяет даже тотально слепым людям получать информацию в полном объеме и на удобных для восприятия носителях: в рельефно-точечном или аудио форматах, сообщает информационный портал Орловской области.
 
На торжественный вечер, посвященный этому событию, прибыли читатели и друзья библиотеки, коллеги из других учреждений культуры. Их вниманию была представлена выставка книг специальных форматов, изданных на собственной базе в разные годы, экспозиция «Из истории тифлотехники». В литературной гостиной прозвучали стихи и музыкальные номера. Состоялась презентация изданий библиотеки, посвященных Году экологии в РФ.
 
Работники учреждения были награждены юбилейными знаками «80 лет Орловской области».



Орловское Информбюро
22 декабря 2017 года

 


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