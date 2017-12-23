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Сегодня состоялась последняя в этом году сессия орловского Облсовета

Организация проведения капитального ремонта будет изменена. Налоговая ставка для тех предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения, снижена. Акции «Орелстроя» из плана приватизации – исключены. Сегодня было рассмотрено больше 20 законопроектов. Обсуждение некоторых из них прошли достаточно бурно.

Предновогодняя сессия прошла жарко. Температуры добавил Виталий Рыбаков. Он просил заслушать представителей «Орелоблэнерго» и «Орелгортеполоэнерго». Не так давно в офисах компаний прошли оперативные мероприятия. На одного из директоров уже заведено уголовное дело. Речь идет о многомиллионных хищениях.
Виталий Рыбаков, депутат орловского Областного Совета: «Куда на протяжении последнего времени девались десятки миллионов рублей с нашего народного бюджета Орловской области?»
Однако предложение Рыбакова заслушать отчеты представителей советов директоров «Орелоблэнерго» и «Орелгортеполоэнерго» было отклонено – не позволил регламент. Тем не менее, в этом вопросе разбираются.
Иван Левин, председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области: «Мы сейчас завершаем проверку Гортеплоэнерго. Действительно выявляются очень серьезные нарушения. Буквально день-два и мы эту проверку завершаем. Очень серьезные нарушения».
Всего на этой сессии народники рассмотрели 23 вопроса. Среди них и обращение в Госдуму по росту аварийности на железнодорожных переездах. Предлагают в автошколах уделять больше внимания этой теме и увеличить штрафы за нарушения.

Обсудили депутаты и программу наказов избирателей.
Леонид Музалевский, председатель орловского Областного Совета народных депутатов: «Отрадно, что эта программа работает и в этом году 65 миллионов рублей мы на эти цели привлекли. В целом, я хочу сказать, что депутатский корпус работал слаженно. Были споры, были дебаты по разным вопросам, для этого мы создавали комиссии, согласительные комиссии».
Рассмотрели и внесли поправки депутаты и в налоговую ставку тех предпринимателей, которые используют упрощенку.
Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в орловском Облсовете: «Когда 0% или 1 % ставка, это достаточно комфортно. Они будут по максимуму платить налоги за своих сотрудников и налоги в субъект федерации». 
Также депутаты досрочно лишили мандата Андрея Чижова. Еще в 2016 экс-депутат оскорбил полицейского при исполнении. Суд вынес свое решение: ему предстоит отработать около трехсот часов на благо родины.

Это была последняя сессия орловского Областного Совета народных депутатов. За последние 12 месяцев народные избранники приняли 129 законов, а также подготовили 19 законодательных инициатив и обращений. Но на этом работа не заканчивается, в следующем году она будет продолжена.


Анна Вайсергисер
21 декабря 2017 года

 


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