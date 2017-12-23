Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


суббота
23.12.2017
18:19:06
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

«Развивая стальные магистрали, мы спасаем и продлеваем жизнь дорогам Орловщины»

Еще 10 лет назад дорога от Орла до Москвы занимала почти рабочий день, теперь орловская «Ласточка» летит всего три с половиной часа. И это далеко не предел, - отметили на итоговой пресс - конференции в Орловско-Курском регионе МЖД. Журналистам рассказали об итогах работы в уходящем году и планах на будущий год.

Инвестиционная программа в Орловско-Курском регионе МЖД на следующий год обширная. Главные инвестиции, безусловно – строительство новых железнодорожных веток.
Юрий Кобзарь, зам. начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Любой инвестор, приходя со своими предложениями, должен и понимать или наличие уже готовой железнодорожной инфраструктуры, или понимать процедуру появления».
Отметили и тот факт, что век контейнерных перевозок ушел в прошлое, но освободившуюся нишу нужно занять. Необходимо строительство современных логистических центров. В ближайшее время такой появится.
Юрий Кобзарь, зам. начальника Московской железной дороги по территориальному управлению:  «Мы в первом квартале уже договорились с администрацией Орловской области вернуться к вопросу, который стоял - это создание на станции Лужки логистическго центра по привлечению и поиску объемов перевозок мелкотоннажных».
И если о создании логистического центра только заговорили, то электронную торговую площадку грузовых перевозок с успехом опробовали.
Юрий Кобзарь, зам. начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Любой грузоотправитель с помощью Web-портала может получить предложение от поставщиков услуг, в том числе и об операторах подвижного состава, а также выбрать оптимальный вариант перевозки и заключить соответствующий договор».
Орловско-Курский регион МЖД входит в лидеры по погрузке. Грузовые перевозки - в приоритете. Развивая, стальные магистрали, мы спасаем и продлеваем жизнь дорогам Орловщины – подчеркнули на пресс-конференции.
Юрий Кобзарь, зам. начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «За истекший период года было дополнительно привлечено на железную дорогу почти один миллион тонн грузов, что исключило из движения в областях порядка 50 тысяч грузовых автомобилей».
Не осталась в стороне и тема безопасности на железнодорожных переездах. В следующем году на одном из самых оживленных установят видеокамеры. Задавали вопросы журналисты и о пассажирских перевозках. Ответ железнодорожников прост: они должны стать доступнее и комфортнее.


Анна Вайсергисер
21 декабря 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта