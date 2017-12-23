Новости версия для печати «Развивая стальные магистрали, мы спасаем и продлеваем жизнь дорогам Орловщины» Еще 10 лет назад дорога от Орла до Москвы занимала почти рабочий день, теперь орловская «Ласточка» летит всего три с половиной часа. И это далеко не предел, - отметили на итоговой пресс - конференции в Орловско-Курском регионе МЖД. Журналистам рассказали об итогах работы в уходящем году и планах на будущий год.



Инвестиционная программа в Орловско-Курском регионе МЖД на следующий год обширная. Главные инвестиции, безусловно – строительство новых железнодорожных веток.

Юрий Кобзарь, зам. начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Любой инвестор, приходя со своими предложениями, должен и понимать или наличие уже готовой железнодорожной инфраструктуры, или понимать процедуру появления». Отметили и тот факт, что век контейнерных перевозок ушел в прошлое, но освободившуюся нишу нужно занять. Необходимо строительство современных логистических центров. В ближайшее время такой появится.

Юрий Кобзарь, зам. начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Мы в первом квартале уже договорились с администрацией Орловской области вернуться к вопросу, который стоял - это создание на станции Лужки логистическго центра по привлечению и поиску объемов перевозок мелкотоннажных». И если о создании логистического центра только заговорили, то электронную торговую площадку грузовых перевозок с успехом опробовали.

Юрий Кобзарь, зам. начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Любой грузоотправитель с помощью Web-портала может получить предложение от поставщиков услуг, в том числе и об операторах подвижного состава, а также выбрать оптимальный вариант перевозки и заключить соответствующий договор». Орловско-Курский регион МЖД входит в лидеры по погрузке. Грузовые перевозки - в приоритете. Развивая, стальные магистрали, мы спасаем и продлеваем жизнь дорогам Орловщины – подчеркнули на пресс-конференции.

Юрий Кобзарь, зам. начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «За истекший период года было дополнительно привлечено на железную дорогу почти один миллион тонн грузов, что исключило из движения в областях порядка 50 тысяч грузовых автомобилей». Не осталась в стороне и тема безопасности на железнодорожных переездах. В следующем году на одном из самых оживленных установят видеокамеры. Задавали вопросы журналисты и о пассажирских перевозках. Ответ железнодорожников прост: они должны стать доступнее и комфортнее.





Анна Вайсергисер

21 декабря 2017 года







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