Новости версия для печати Орёл сегодня стал площадкой для проведения всероссийского совещания по проблемам АЧС Сейчас в нашей стране наблюдается неблагоприятная тенденция по распространению опасного вируса.



С начала 2017 года в России зарегистрировано 184 вспышки заболевания. При этом в нашем регионе вспышек не зарегистрировано с февраля.



Чтобы выработать меры по профилактике и противодействию АЧС, в наш город приехали представители Министерства сельского хозяйства, ветеринары, главы сельхозорганизаций и представители власти российских регионов. Кстати, часто вирус АЧС в свои хозяйства приносят сами фермеры.

Евгений Непоклонов, заместитель министра сельского хозяйства РФ: «Как только началась летняя пора – грибы, ягоды, плюс – охотники, и пошел процесс. Люди на сапогах, на грибах приносят инфекцию на свои подворья, и животные заболевают». В этом году Орловская область по данному показателю в числе лучших. Зарегистрирован только один случай заражения АЧС среди диких кабанов. В домашних подворьях таких случаев не выявлено. В регионы, где ситуация неблагополучная, будут направлены письма от Минсельхоза по её срочной стабилизации.





Юлия Сулим

21 декабря 2017 года







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