Ансамбль танца «Славица» приглашает на творческий вечер заслуженного деятеля искусств, Почетного гражданина Орла Евгения Дербенко

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суббота
23.12.2017
18:17:51
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Ансамбль танца «Славица» приглашает на творческий вечер заслуженного деятеля искусств, Почетного гражданина Орла Евгения ДербенкоКонцерт состоится 22 декабря в 16:00.
В программе — хореографические и вокальные номера в исполнении артистов ансамбля танца «Славица», положенные на известные композиции орловского композитора Евгения Дербенко. Репертуар составят романсы, песни о малой Родине и России.
Начало концерта в пятницу, 22 декабря, в 16:00 в большом зале администрации Орла (Пролетарская Гора, д. 1).
Вход свободный.
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