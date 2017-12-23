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Ансамбль танца «Славица» приглашает на творческий вечер заслуженного деятеля искусств, Почетного гражданина Орла Евгения Дербенко

В программе — хореографические и вокальные номера в исполнении артистов ансамбля танца «Славица», положенные на известные композиции орловского композитора Евгения Дербенко. Репертуар составят романсы, песни о малой Родине и России.



Начало концерта в пятницу, 22 декабря, в 16:00 в большом зале администрации Орла ( Пролетарская Гора, д. 1 ).



Вход свободный.