Новости версия для печати Сегодня к орловской ТЭЦ были стянуты пожарные гарнизоны Орла На территории предприятия, которое дает тепло в 70% жилых домов областного центра, произошел пожар.



Сообщение о возгорании на улице Энергетиков на телефон службы спасения поступило сегодня в половине третьего. На месте возгорания работали силы и средства орловского местного пожарно-спасательного гарнизона в количестве 21 человека и 7 единиц техники. Возгорание произошло в складском помещении.





Иван Суверин

21 декабря 2017 года







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