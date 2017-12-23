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Коротко о главном

- Отопительный сезон «с огоньком». Сегодня тушили пожар на территории орловской ТЭЦ.

- Предновогодняя, но не праздничная. Почему сессия облсовета сегодня была не по-зимнему жаркой?

- Всероссийская площадка. Как не распространять АЧС – учились в Орловском регионе.

- Наш вклад в борьбу с «российскими бедами». Активисты ОНФ вернулись с «Форума действий».

- Орловцы будут жить по средствам? Депутаты Орла приняли бездефицитный бюджет на три года.