Новости версия для печати Во время ЧП орловская ТЭЦ работала в штатном режиме Вчера днем на территории предприятия, которое дает тепло в 70% жилых домов областного центра, произошел пожар. Были ли затронуты «жизненно-важные» узлы? И повлияло ли это на работу ТЭЦ? Вместе с пожарными расчетами на месте ЧП работал наш корреспондент Иван Суверин.



21 декабря в третьем часу дня к привычному дыму орловской ТЭЦ примешался резкий запах гари. Однако в службе охраны предприятия нас заверили: на объекте все в порядке.

При этом складское помещение на территории ТЭЦ полыхало совсем не понарошку. В момент возгорания в помещении находился один из сотрудников, который, к счастью, серьезных повреждений не получил.



В ликвидации возгорания пожарным пришлось задействовать 7 единиц спецтехники и больше 20-и пожарных.

Евгений Ивашин, помощник начальника смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Происходило возгорание на одной второй от площади помещения склада. Создалась угроза распространения пожара на оставшуюся часть склада. Также существовала угроза взрыва газовых баллонов, хранящихся на территории склада и угроза обрушения». Причины ЧП предстоит установить экспертам и дознавателям.









Иван Суверин

22 декабря 2017 года







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