Новости версия для печати Бывший полицейский осужден за убийство к длительному сроку лишения свободы В апреле этого года экс-начальник мценского отдела наркоконтроля убил свою сожительницу.



Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Мценский» полковника полиции Владимира Свиридова. Он признан виновным в совершении убийства.



В ночь с 6 на 7 апреля 2017 года Свиридов пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей 44-летней сожительницей, в ходе которого жестоко избил ее. От полученных множественных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.



Осужденный не пытался скрыться от правоохранительных органов. В тот же день был задержан и помещен под стражу.



Приговором суда Владимиру Свиридову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Суд также лишил его специального звания – полковника полиции, сообщает сайт Следственного комитета по Орловской области.





Орловское Информбюро

22 декабря 2017 года







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