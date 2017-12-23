Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- «Горяченькая пошла….». Такая вот «ирония судьбы» стала буднями жителей одного из домов в Орле.



- «Земельный вопрос». Почему кладбища становятся не только местом памяти, но и поводом для прокурорских проверок?



- «Домой!». В этом году орловские приставы проводили до границы 155 мигрантов-нарушителей.



- 30 лет ежедневного чуда. Орловский Перинатальный центр празднует юбилей.



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Вести-Орёл

22 декабря 2017 года







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