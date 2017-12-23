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суббота
23.12.2017
18:16:29
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- «Горяченькая пошла….». Такая вот «ирония судьбы» стала буднями жителей одного из домов в Орле.
- «Земельный вопрос». Почему кладбища становятся не только местом памяти, но и поводом для прокурорских проверок?
- «Домой!». В этом году орловские приставы проводили до границы 155 мигрантов-нарушителей.
- 30 лет ежедневного чуда. Орловский Перинатальный центр празднует юбилей.
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