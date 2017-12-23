Новости версия для печати Нарушения почти 300 вузов России, выявленные Рособрнадзором в ходе плановых проверок, приписали Орловскому государственному институту культуры Учебное заведение также попало в план проверок – комиссия работала там в конце ноября.



Накануне на сайте проверяющего органа появилась информация, что в ОГИК было выявлено 9000 нарушений. В том время как по другим вузам среднее значение не превышает и 15. Ректор института Александр Паршиков отмечает, что проверялись только два направления подготовки - сервис и туризм и архиво- и документоведение. Причём о процедуре было известно ещё за год до её начала. Информацию тут же подхватили СМИ, и сегодня руководству учебного заведения пришлось провести пресс-конференцию, чтобы очистить своё доброе имя. Николай Паршиков, ректор Орловского государственного института культуры: «Сегодня мы связались с руководством Рособрнадзора. Произошёл технический сбой. Та информация, которая касалась института, проверки и итогов проверки - там более 290 вузов, и вот все их замечания списаны на наш счёт». Со своего сайта специалисты Рособрнадзора информацию о проверке Орловского государственного института культуры уже удалили.





Антон Киселёв

22 декабря 2017 года







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